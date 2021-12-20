Український артист Олег Винник розповів про свій стан здоров’я та навантаження перед новорічними святами.

Співак зізнався, що був змушений перенести концерти на весну наступного року через хворобу. Винник страждав на бронхіально-астматичний ларингіт.

Витримувати передноворічні навантаження та відновлюватися артисту допомагає сон. За словами Олега, після хвороби він міг спати по 18 годин на добу.

– У мене був період, коли після цієї хвороби і втоми, шість чи сім днів я спав по 18 годин, – зізнався Олег.

Зараз Винник почувається добре. Артист зізнався, що більше переймався не через свій стан здоров’я, а через те, що його фанати так і не потрапили на концерт.

Крім цього, Олег розповів, де хотів би відсвяткувати Новий рік.

– Мені пропонують дуже Мексику, я там ще ніколи не був. Чесно кажучи, я ніколи не святкував Новий рік на океанському пісочку, але хочу. Якщо можна вважати це мрією — назву це мрія, – поділився Винник.

Нагадаємо, що у листопаді Олег Винник скасував два великі концерти в Києві через стан здоров’я.

Виступи артиста у Палаці Україна, які мали відбутися 24 та 25 листопада, перенесені на весну 2022 року. Усі квитки залишаються дійсними. Нові дати виступів будуть оголошені додатково.