Украинский певец и любимец тысячи женщин Олег Винник трогательно поздравил свою бэк-вокалистку Таюне (настоящее имя — Таисия Сватко) с днем рождения.
Сегодня, 4 января, Таюне исполнилось 48 лет. В Instagram Винник опубликовал фото женщины, сопроводив его поздравлением.
— Цветущая Таюне, с днем рождения! Пусть твой голос звучит в унисон с сердцами миллионов людей, красота и молодость восхищают и вдохновляют, а жизненный путь будет светлым и счастливым! Долгих лет жизни, — написал певец.
Поклонники присоединились к поздравлению, оставив разнообразные пожелания, а также не упустили возможности предположить, что Таюне и является тайной женой Олега.
- Почему нельзя просто написать — Любимая жена.
- Теплые слова для своей возлюбленной.
- Бриллиант и талисман команды Олега Винника!
- Присоединяемся к такому великолепному посту!
- Скрываете ее.
- С именинницей вас! — пишут в комментариях к посту.
Олег Винник тщательно скрывает свою личную жизнь и никогда ее не комментирует. Лишь в одном из шоу певец намекнул, что у него есть дети, однако сколько и кто — раскрывать не стал. Также артист никогда не говорил, кто именно его жена.
Поклонники давно подозревают, что тайная супруга Олега Винника — его бэк-вокалистка Таюне, поскольку женщина всегда находится рядом.
Однако ни сам Олег, ни Таюне никогда не отвечали на эти вопросы, однако и не опровергали их. Также стоит отметить, что в украинской Википедии в качестве супруги певца указана его бэк-вокалистка.