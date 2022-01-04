Украинский певец и любимец тысячи женщин Олег Винник трогательно поздравил свою бэк-вокалистку Таюне (настоящее имя — Таисия Сватко) с днем рождения.

Сегодня, 4 января, Таюне исполнилось 48 лет. В Instagram Винник опубликовал фото женщины, сопроводив его поздравлением.

— Цветущая Таюне, с днем рождения! Пусть твой голос звучит в унисон с сердцами миллионов людей, красота и молодость восхищают и вдохновляют, а жизненный путь будет светлым и счастливым! Долгих лет жизни, — написал певец.

Поклонники присоединились к поздравлению, оставив разнообразные пожелания, а также не упустили возможности предположить, что Таюне и является тайной женой Олега.

Почему нельзя просто написать — Любимая жена.

Теплые слова для своей возлюбленной.

Бриллиант и талисман команды Олега Винника!

Присоединяемся к такому великолепному посту!

Скрываете ее.

С именинницей вас! — пишут в комментариях к посту.

Олег Винник тщательно скрывает свою личную жизнь и никогда ее не комментирует. Лишь в одном из шоу певец намекнул, что у него есть дети, однако сколько и кто — раскрывать не стал. Также артист никогда не говорил, кто именно его жена.

Поклонники давно подозревают, что тайная супруга Олега Винника — его бэк-вокалистка Таюне, поскольку женщина всегда находится рядом.

Однако ни сам Олег, ни Таюне никогда не отвечали на эти вопросы, однако и не опровергали их. Также стоит отметить, что в украинской Википедии в качестве супруги певца указана его бэк-вокалистка.