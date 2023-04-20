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Теперь только мужчины интересуют. Гросу об отношениях после разрыва с Полянским

20 апреля 2023, 16:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Аліна Гросу
Источник: Алина Гросу

Певица Алина Гросу призналась, были ли у нее отношения после разрыва с российским актером Романом Полянским. Также исполнительница рассказала, поддерживает ли отношения с экс-супругом Александром Комковым.

В Instagram-stories Алина устроила рубрику Вопрос-ответ. Артиста решила откровенно пообщаться с поклонниками, а потому ответила на множество вопросов, которые в большинстве своем касаются ее личной жизни.

Так, любопытные поклонники поинтересовались, был ли у Гросу парень после того, как она разошлась с Полянским. Причина их разрыва все также неизвестна, однако, очевидно, это могут быть политические разногласия, поскольку актер из РФ.

— Не было. Парнями не интересуюсь, теперь только мужчинами, — сказала исполнительница.

Алина Гросу

Ответила Алина и на вопрос о бывшем супруге, московском бизнесмене Александре, рассказав, общаются ли они сейчас.

— У бывшего мужа (это было где-то четыре года назад) давно уже новая семья. Я ни одного раза с того времени с ним не контактировала, — призналась Гросу.

Алина Гросу

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Алина Гросу
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