Певица Алина Гросу призналась, были ли у нее отношения после разрыва с российским актером Романом Полянским. Также исполнительница рассказала, поддерживает ли отношения с экс-супругом Александром Комковым.

В Instagram-stories Алина устроила рубрику Вопрос-ответ. Артиста решила откровенно пообщаться с поклонниками, а потому ответила на множество вопросов, которые в большинстве своем касаются ее личной жизни.

Так, любопытные поклонники поинтересовались, был ли у Гросу парень после того, как она разошлась с Полянским. Причина их разрыва все также неизвестна, однако, очевидно, это могут быть политические разногласия, поскольку актер из РФ.

— Не было. Парнями не интересуюсь, теперь только мужчинами, — сказала исполнительница.

Ответила Алина и на вопрос о бывшем супруге, московском бизнесмене Александре, рассказав, общаются ли они сейчас.