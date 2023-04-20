Певица Алина Гросу призналась, были ли у нее отношения после разрыва с российским актером Романом Полянским. Также исполнительница рассказала, поддерживает ли отношения с экс-супругом Александром Комковым.
В Instagram-stories Алина устроила рубрику Вопрос-ответ. Артиста решила откровенно пообщаться с поклонниками, а потому ответила на множество вопросов, которые в большинстве своем касаются ее личной жизни.
Так, любопытные поклонники поинтересовались, был ли у Гросу парень после того, как она разошлась с Полянским. Причина их разрыва все также неизвестна, однако, очевидно, это могут быть политические разногласия, поскольку актер из РФ.
— Не было. Парнями не интересуюсь, теперь только мужчинами, — сказала исполнительница.
Ответила Алина и на вопрос о бывшем супруге, московском бизнесмене Александре, рассказав, общаются ли они сейчас.
— У бывшего мужа (это было где-то четыре года назад) давно уже новая семья. Я ни одного раза с того времени с ним не контактировала, — призналась Гросу.