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Аліна Гросу про розрив із Полянським: Показувати особисте було помилкою

6 Січня 2023, 14:37
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Алина Гросу и Роман Полянский

Чутки про розставання Аліни Гросу з російським актором Романом Полянським ходять у ЗМІ вже кілька місяців. Співачка наважилася вперше прокоментувати розрив із коханим.

Відповідаючи на запитання підписників, Аліна Гросу зазначила, що не хоче вдаватися у подробиці розриву з Полянським.

– Не хочу зараз нічого коментувати. Думаю, це було моєю помилкою – показувати своє особисте життя. Можливо, згодом все розповім, – сказала співачка.

Аліна Гросу прокоментувала розрив із Романом Полянським

Зараз дивляться

Гросу дала зрозуміти, що не сумує за Полянським. Водночас видаляти спільні фото з профілю не буде, оскільки вважає таку поведінку “дитсадком”.

Аліна Гросу прокоментувала розрив із Романом Полянським

Про роман Аліни Гросу та Романа Полянського стало відомо у 2021 році. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Полянський перестав з’являтися у соцмережах Гросу.

Шанувальники запідозрили, що пара розлучилася. Напередодні Нового року Аліна Гросу випустила пісню Самотня зима, в якій натякнула на розрив із коханим.

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