Фінал легендарного шоу Україна має талант завершився на телеканалі СТБ 25 грудня. Переможцем нового сезону проекту став Артем Фесько, який вразив усю країну своїм голосом.

Він виконав молитву і вразив суддів та глядачів чистим та ангельським голосом. У фіналі він заслужено набрав найбільшу кількість голосів.

Артем зізнався, що співати навчила його бабуся.

Користувачі мережі вже встигли відреагувати на гучний фінал шоу Україна має талант. Багато глядачів вважають, що перемогу хлопчик отримав цілком заслужено:

Голос від бога! Абсолютно заслужена перемога! Вітаю!

Артем – переможець. Талант від Бога. Неймовірний талант. Потрібна тільки хороша освіта та продюсера. Бажаю величезної слави.

Талант від Бога. Ось і переможець. Дуже дякую бабусі!

Мурашки від такого співу, браво, Артеме. Петрівна виховала золоту дитину.

Голос ангела. Люблю ніжні голоси, бажаю Артему творчих зльотів, знайти гарного наставника та продюсера.

Інші користувачі мережі бачать переможця шоу Україна має талант в інших фіналістах.

Для мене він несподіваний переможець. Як на мене, гурт Zapal був кращим.

Не знаю… Славний хлопчик! Але мене не вразив сьогоднішній виступ.

Звісно, ​​мешканців села треба підтримувати, але перше місце притягнуте за вуха! А от хлопець з Одеси через 2-3 роки звучатиме на всіх радіостанціях!

Дуже середньо… Не переможець. Чесно, розчарована фіналом. Переміг далеко не талант.

Фінал шоу Україна має талант розкрив не лише ім’я переможця, а й уперше показав дует Євгена Кота разом із своєю дружиною Наталією Татаринцевою. Наталя виконала проникливий танець на пілоні, а Євген заспівав пісню Мачете Ніжність. Наприкінці виступу вони разом станцювали та поцілувалися.