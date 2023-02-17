Телеведуча Юлія Зорій заінтригувала новим членом сім‘ї

Ведуча телеканалу ICTV Юлія Зорій до Міжнародного дня котів показала фото своєї домашньої улюблениці.

Зірка має кицьку Алі породи Мейн-кун. Виявляється, Юля щороку не залишає без уваги кішку цього дня і готує подарунки для неї. Та цього року для Алі зірка підготувала особливий подарунок. Вона вирішила взяти для своєї улюблениці друга – ще одного котика породи Мейн-кун.

8-річна кішка Алі, як жартома каже телеведуча, дісталась їй як придане. До одруження кішка жила у її майбутнього чоловіка Олексія Резнікова.

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