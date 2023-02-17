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Телеведуча Юлія Зорій заінтригувала новим членом сім‘ї

17 Лютого 2023, 21:07
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки
Юлія Зорій

Ведуча телеканалу ICTV Юлія Зорій до Міжнародного дня котів показала фото своєї домашньої улюблениці.

Зірка має кицьку Алі породи Мейн-кун. Виявляється, Юля щороку не залишає без уваги кішку цього дня і готує подарунки для неї. Та цього року для Алі зірка підготувала особливий подарунок. Вона вирішила взяти для своєї улюблениці друга – ще одного котика породи Мейн-кун.

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8-річна кішка Алі, як жартома каже телеведуча, дісталась їй як придане. До одруження кішка жила у її майбутнього чоловіка Олексія Резнікова.

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– Завжди жартую, що кішка першою прийняла мене в сім’ю. Коли я вперше прийшла до Олексія в гості, та одразу на мене вилізла й сиділа зі мною постійно, що для неї, в принципі, не є нормою, бо вона до чужих людей ставиться дуже обережно, – згадує Юлія. – Тепер жартую, що киця дісталася мені як придане, разом з Олексієм. Зараз Аля більше моя киця, ніж його. Я для неї головна. Хоча вона з мене, що називається, мотузки в’є.

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коти Юлія Зорій
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