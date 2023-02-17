Телеведущая Юлия Зорий заинтриговала новым членом семьи

Ведущая телеканала ICTV Юлия Зорий к Международному дню кошек показала фото своего домашнего питомца.
У звезды есть кошечка Али породы Мэйн-кун. Оказывается, Юля каждый год не оставляет без внимания кошку в этот день и готовит подарки для нее. Но в этом году для Али звезда подготовила особый подарок. Она решила взять для своей любимицы друга – еще одного котика породы Мэйн-кун.
8-летняя кошка Али, как в шутку говорит телеведущая, досталась ей как приданое. До женитьбы кошка жила у ее будущего мужа Алексея Резникова.
— Всегда шучу, что кошка первой приняла меня в семью. Когда я впервые пришла к Алексею в гости, та сразу на меня вылезла и сидела со мной постоянно, что для нее, в принципе, не является нормой, потому что она к чужим людям относится очень осторожно, – вспоминает Юлия. – Теперь шучу, что кошка досталась мне как приданое, вместе с Алексеем. Сейчас Аля больше моя кошка, чем его. Я для нее главная. Хотя она из меня, что называется, веревки вьет.