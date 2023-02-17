Телеведущая Юлия Зорий заинтриговала новым членом семьи

Ведущая телеканала ICTV Юлия Зорий к Международному дню кошек показала фото своего домашнего питомца.

У звезды есть кошечка Али породы Мэйн-кун. Оказывается, Юля каждый год не оставляет без внимания кошку в этот день и готовит подарки для нее. Но в этом году для Али звезда подготовила особый подарок. Она решила взять для своей любимицы друга – еще одного котика породы Мэйн-кун.

8-летняя кошка Али, как в шутку говорит телеведущая, досталась ей как приданое. До женитьбы кошка жила у ее будущего мужа Алексея Резникова.

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