Украинская певица и актриса Алина Гросу в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV назвала свой топ-5 книг, которые нужно прочитать каждому.

Алина рассказала, что любит классику, поэтому первым к прочтению рекомендует полное собрание сочинений Уильяма Шекспира.

— В этой книге собрано все богатейшее литературное наследие, созданное Уильямом Шекспиром на протяжении 1564-1616 годов, — сказала артистка.

По словам Гросу, книгу Алхимик Пауло Коэльо должен прочитать каждый хотя бы раз в жизни.

— Она научит ценить и наслаждаться каждым днем, верить в любовь и добро, — отметила певица.

К прочтению Алина также рекомендует Библию актерского мастерства — уникальное собрание тренингов по методикам величайших режиссеров.

Артистка подчеркнула, что книгу могут читать не только те, кто связан с актерской деятельностью.

— Эта книга поможет добиться мастерства и в ежедневном общении, — сказала Гросу.

Обратить свое внимание артистка рекомендует и на Заводной апельсин авторства Энтони Берджесса.

— Можно ли спасти мир от зла, лишая человека воли совершать поступки и превращая его в заводной апельсин? Этот вопрос задает читателю автор, — отметила Алина.

Сюжет книги о том, что лидер уличной банды попадает в тиски программы по перевоспитанию и сам становится жертвой насилия.

Если же вы любитель науки или фантастики, тогда Гросу советует к прочтению Цветы для Элджернона. Автор этого научно-фантастического рассказа — Дэниел Киз.

— Эта фантастическая история заставляет задуматься о нравственности: имеем ли мы право ставить эксперименты друг над другом и какие возможные последствия? — отметила певица.

Стоит отметить, что сегодня, 30 сентября отмечают Всеукраинский день библиотек. Это праздник появился в нашей стране в 1998 году, учитывая большой вклад библиотек Украины в развитие образования, науки и культуры, а также их роль в жизни общества.