Українська співачка Аліна Гросу показала, що носить із собою в сумочці. Артистка продемонструвала фотографію на своєму паспорті, аванс за концерт і назвала саму непотрібну річ.

Гросу розповіла, що фото на паспорті зроблено нещодавно, а носить вона його з собою про всяк випадок.

– Я ношу його з собою за звичкою, думаю, раптом вирішать, що я іммігрантка чи надумають прогнати з метро, – сказала виконавиця.

Крім того, під час ревізії сумочки у Гросу з собою був аванс за концерт. Яка сума – невідомо, однак пачка грошей чималенька і складається з купюр 500 грн.

Сама потрібна річ у сумочці Аліни – бездротова зарядка, а сама непотрібна – тінт для губ.

– Наразі мені тінт не потрібен, я їм особливо не користуюся, – сказала Гросу.

Раніше Аліна Гросу презентувала нову версію своєї знаменитої пісні Бджілка. За словами 26-річної артистки, вона давно виношувала в собі ідею перевидати та зробити зовсім іншою цю композицію, щоб вона підходила під її репертуар.

Так, пісня Бджілка 2.0 виконана в стилі хіп-хопу. Первісна версія треку вийшла в 2002 році і принесла тоді ще юній артистці чималу популярність.

До цього, 25 червня, Аліна Гросу презентувала кліп на пісню Малиновые губы. Відеоролик знято в стилі фільму Круелла.