Один із трендів, який невпинно набирає обертів – джинсова спідниця. Ця річ може бути актуальною будь-якої пори року, головне – знати, як правильно і з чим її поєднувати.

З чим носити джинсову спідницю, якого фасону, кольору та довжини вона має бути, розібралися Факти ICTV разом із стилістом Марією Горбачовою.

Стиліст рекомендує насамперед звернути увагу на довжину. Основний тренд, який нам диктує сьогоднішня мода – це екстра-міні. Проте така довжина не всім, на жаль, підходить, та й не скрізь доречна. На щастя, спідниці з деніму актуальні більше в максі та міді довжині.

Повертається бунтарський стиль із потертостями, відвертим рванням та інкрустацією деніму.

Можете звернути увагу на приталені силуети, як у пісочного годинника. Довгу спідницю форми краще носити з жакетом, який підкреслює талію та чоботями.

Якщо ви віддаєте перевагу низькому ходу, то класичні оксфодри чудово підійдуть до довжини міді.

Одягніть спідницю з ковбойськими чоботями, якщо любите рок-н-рольні образи. Стильний матиме вигляд і спідниця з розрізами та необробленим краєм.

Якщо хочете мати елегантний вигляд– носіть джинсову спідницю з однотонною блузою та ботильйонами, чи чоботями на підборах kitten heels (невисокий підбор).

Для тих, хто любить яскраві та сміливі образи, візьміть на замітку цей – спідниця пэчворк, у контексті з тенденціями усвідомленого споживання ваш вибір буде подвійно актуальним.

Молочний денім витісняє білий, носіть спідницю середньої довжини з сорочкою оверсайз у тон і грубими черевиками.

З короткою спідницею також матиме добрий вигляд базова футболка і оверсайз куртка поверх, доповніть образ кедами.

Для шанувальниць обтислих силуетів Марія рекомендує носити міні-спідницю із заправленою сорочкою всередину. До такого образу підійдуть босоніжки на танкетці чи стійкому підборі.

Продовжуємо повертатися до моди 1970-х – глибоко синій денім, фурнітура та силуети того часу простежуються в багатьох колекціях. Костюми з міні-спідниці з укороченою курткою та контрастним рядком у вінтажному стилі теж будуть у тренді в 2022 році.