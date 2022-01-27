Один из трендов, который неустанно набирает обороты — джинсовая юбка. Эта вещь может быть актуальной в любое время года, главное — знать, как правильно и с чем ее сочетать.

С чем носить джинсовую юбку, какого фасона, цвета и длины она должна быть, разобрались Факты ICTV вместе со стилистом Марией Горбачевой.

Стилист рекомендует в первую очередь обратить внимание на длину. Основной тренд, который нам диктует сегодняшняя мода — это экстра-мини. Однако такая длина не всем, к сожалению, подходит, да и не везде уместна. К счастью, юбки из денима актуальны больше в макси и миди длине.

Возвращается бунтарский стиль с потертостями, откровенным рваньем и инкрустацией денима.

Можете обратить внимание на приталенные силуэты, как у песочных часов. Длинную юбку формы годе лучше носить с жакетом, который подчеркивает талию и сапогами.

Если вы предпочитаете низкий ход, то классические оксфодры прекрасно подойдут к длине миди.

Наденьте юбку с ковбойскими сапогами, если любите рок-н-ролльные образы. Стильно будет смотреться и юбка с разрезами и необработанным краем.

Если хотите выглядеть элегантно — носите джинсовую юбку с однотонной блузой и ботильонами, либо сапогами на каблуке kitten heels (невысокий каблук).

Для тех, кто любит яркие и смелые образы, возьмите на заметку этот — юбка пэчворк, в контексте с тенденциями осознанного потребления ваш выбор будет вдвойне актуальным.

Молочный деним вытесняет белоснежный, носите юбку средней длины с рубашкой оверсайз в тон и грубыми ботинками.

С короткой юбкой будет также хорошо смотреться базовая футболка и оверсайз куртка сверху, дополните образ кедами.

Для поклонниц облегающих силуэтов Мария рекомендует носить мини-юбку с заправленной рубашкой во внутрь. К такому образу подойдут босоножки на танкетке или на устойчивом каблуке.

Продолжаем возвращаться к моде 1970-х — глубоко синий деним, фурнитура и силуэты того времени прослеживаются во многих коллекциях. Костюмы из мини-юбки с укороченной курткой и контрастной строчкой в винтажном стиле тоже будут в тренде в 2022 году.