Шорти – предмет одягу, який апріорі не є частиною базового зимового гардеробу. Ця річ не відповідає за збереження тепла.

Однак у ній закодована функція звабливості – відкрити тіло, показати ніжки та додати грайливості в образ. Цією опцією іноді хочеться користуватися навіть взимку. Тому є компроміс – обирати на холодний сезон шорти з більш цупких і грубих матеріалів: шерсть, твід, шкіра, замша чи еко-шкіра.

Персональний стиліст Анна Ткаченко разом із Фактами ICTV розібралися, з чим носити шкіряні шорти та як стилізувати таку річ. Детальніше – в матеріалі.

Беремо, наприклад, комбінацію шорти та джемпер. До неї додамо високі чоботи та пальто. Доречними будуть тілесні капронові колготки чи чорні матові (20-40 DEN). Вони можуть бути гладкі чи з мінімалістичним візерунком.

У вигляді візерунка на колготках можуть бути написи та лого.

Шорти вдало виглядатимуть у поєднанні з водолазкою, жакетом і взуттям челсі. Бейсболка додасть розслабленості та легкого настрою. У total black образ впишеться чорне довге пальто, яке покликане зігріти відкриті ноги.

Наступний образ дуже схожий на попередній, але завдяки більш жіночній маленькій сумочці на залізному ремінці, який підкреслює талію, та локонам замість бейсболки, він має вигляд романтичного і жіночного, а не спортивного.

Той випадок, коли шортів не видно, але вони грають свою роль. Чому б не погратися з варіаціями на мотив шкільної форми, наприклад, із сорочкою та подовженим жакетом-сукнею.

Шорти тут слугують страховкою для того, аби безпечно було робити будь-які рухи. Відверте міні урівноважує грубе взуття на масивній підошві.

До речі, непоганий варіант для Нового року: шкіряні шорти та худі з цікавим акцентним оздобленням. В такому образі зручно зустрічати свято вдома, а потім поїхати на вечірку і танцювати до світанку.