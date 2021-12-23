Принт у клітинку поряд із принтом у горошок — не виходить із моди, тому ви можете сміливо доповнювати ним свої образи. Класика жанру – піджак у клітинку.

З чим носити піджак у клітинку та декілька простих, але дуже стильних і актуальних формул, разом с Фактами ICTV підготувала персональний стиліст Юлія Крижалка.

Одягнути піджак у клітинку можна із улюбленими джинсами.

Формула: піджак у клітинку, denim-джинси кльош, черевики на масивній підошві та сумка-шопер. Як варіант, об’ємний піджак можна підперезати широким поясом.

З трикотажними сукнями. Наприклад, піджак у клітинку, трикотажна сукня-міді, високі чоботи та маленька акцентна сумка.

Чудовий вигляд піджак матиме і з класичними штанами. Розбавляємо ділові образи акцентним піджаком у клітинку, додаємо класичні штани прямого крою, білу сорочку, лофери на масивній підошві та сумку-тоут.

Не варто викреслювати і міні-спідниці. Дуже круто та стильно виглядає така формула: подовжений піджак у клітинку, міні-спідниця, високі чоботи на масивній підошві, сумка-шопер.

З джогерами. Не єдиними джинсами та класичними брюками: oversize-піджак у клітинку, джогери, черевики на масивній підошві, сумка shoulder bag. Носимо як цілісний костюм.