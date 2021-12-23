Принт у клітинку поряд із принтом у горошок — не виходить із моди, тому ви можете сміливо доповнювати ним свої образи. Класика жанру – піджак у клітинку.
З чим носити піджак у клітинку та декілька простих, але дуже стильних і актуальних формул, разом с Фактами ICTV підготувала персональний стиліст Юлія Крижалка.
Одягнути піджак у клітинку можна із улюбленими джинсами.
Формула: піджак у клітинку, denim-джинси кльош, черевики на масивній підошві та сумка-шопер. Як варіант, об’ємний піджак можна підперезати широким поясом.
З трикотажними сукнями. Наприклад, піджак у клітинку, трикотажна сукня-міді, високі чоботи та маленька акцентна сумка.
Чудовий вигляд піджак матиме і з класичними штанами. Розбавляємо ділові образи акцентним піджаком у клітинку, додаємо класичні штани прямого крою, білу сорочку, лофери на масивній підошві та сумку-тоут.
Не варто викреслювати і міні-спідниці. Дуже круто та стильно виглядає така формула: подовжений піджак у клітинку, міні-спідниця, високі чоботи на масивній підошві, сумка-шопер.
З джогерами. Не єдиними джинсами та класичними брюками: oversize-піджак у клітинку, джогери, черевики на масивній підошві, сумка shoulder bag. Носимо як цілісний костюм.
– Щодо поєднання піджака із верхнім одягом. Моя рекомендація обирати верхній одяг – куртки, пальто на один-два розміри більші, щоб під низ можна було одягнути піджак. Це не тільки створить багатошаровий образ, але й буде тепліше. Крім того, сам лук матиме більш стильний вигляд, – сказала Юлія.