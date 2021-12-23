Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Видео Мода

То, что не выходит из моды: с чем носить пиджак в клетку и идеи образов

23 декабря 2021, 12:27
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle Юлия Крыжалка Персональный и fashion-стилист
з чим носити піджак у клітинку
Источник: Depositphotos

Принт в клетку в ряду с принтом в горошек – не выходит из моды, поэтому вы можете смело дополнять им свои образы. Классика жанра – пиджак в клетку.

С чем носить пиджак в клетку и несколько простых, но очень стильных и носибельных формул, вместе с Фактами ICTV подготовила персональный стилист Юлия Крыжалко.

Надеть пиджак в клетку можно вместе с любимыми джинсами.

Формула: пиджак в клетку, denim-джинсы клеш, ботинки на массивной подошве и сумка-шопер. Как вариант, объемный пиджак можно подпоясать широким поясом.


С трикотажными платьями. Например, пиджак в клетку, трикотажное платье-миди, высокие сапоги и маленькая акцентная сумка.

Прекрасно будет смотреться пиджак и с классическими брюками. Разбавляем деловые образы акцентным пиджаком в клетку, добавляем классические брюки прямого кроя, белую рубашку, лоферы на массивной подошве и сумку-тоут.

Не стоит вычеркивать и мини-юбки. Очень круто и стильно смотрится такая формула: удлиненный пиджак в клетку, мини-юбка, высокие сапоги на массивной подошве, сумка-шопер.


С джоггерами. Не единственными джинсами и классическими брюками: oversize-пиджак в клетку, джоггеры, ботинки на массивной подошве, сумка shoulder bag. Носим как цельный костюм.

— Что касается сочетания пиджака с верхней одеждой. Моя рекомендация выбирать верхнюю одежду – куртки, пальто на один-два размера больше, чтобы под низ можно было надеть пиджак. Это не только создаст многослойный образ, но и будет теплее. Кроме того, сам лук будет выглядеть более стильно, — сказала Юлия.

Читайте также:
То, что не выходит из моды: с чем носить пиджак в клетку и идеи образовВторая жизнь для любимых джинсов: как превратить старую вещь в модную находку

Теги
Мода , Стиль
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка