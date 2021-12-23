Принт в клетку в ряду с принтом в горошек – не выходит из моды, поэтому вы можете смело дополнять им свои образы. Классика жанра – пиджак в клетку.

С чем носить пиджак в клетку и несколько простых, но очень стильных и носибельных формул, вместе с Фактами ICTV подготовила персональный стилист Юлия Крыжалко.

Надеть пиджак в клетку можно вместе с любимыми джинсами.

Формула: пиджак в клетку, denim-джинсы клеш, ботинки на массивной подошве и сумка-шопер. Как вариант, объемный пиджак можно подпоясать широким поясом.

С трикотажными платьями. Например, пиджак в клетку, трикотажное платье-миди, высокие сапоги и маленькая акцентная сумка.

Прекрасно будет смотреться пиджак и с классическими брюками. Разбавляем деловые образы акцентным пиджаком в клетку, добавляем классические брюки прямого кроя, белую рубашку, лоферы на массивной подошве и сумку-тоут.

Не стоит вычеркивать и мини-юбки. Очень круто и стильно смотрится такая формула: удлиненный пиджак в клетку, мини-юбка, высокие сапоги на массивной подошве, сумка-шопер.

С джоггерами. Не единственными джинсами и классическими брюками: oversize-пиджак в клетку, джоггеры, ботинки на массивной подошве, сумка shoulder bag. Носим как цельный костюм.