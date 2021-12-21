У гардеробі кожного з нас є старі речі, які шкода викинути, однак носити їх теж не варіант. Чи можна подарувати друге життя улюбленим джинсам або що зробити з пуховиком, який вже не має презентабельного вигляду? Вихід є.

Стиліст, автор наукових статей про моду та викладач fashion-комунікацій Олена Куцан розповіла Вікнам, як перетворити стару річ на модну знахідку.

Модні переробки одягу – це знахідка для тих, кому складно розлучатися з улюбленими, але старими речами.

Олена сказала, що наразі надто популярний upcycle та recycle тренд, коли чоловічі костюми перешивають у жіночі, оверсайз-костюми.

– Це така трендова річ, і зараз дуже багато в Instagram можна знайти таких магазинів, – зазначила стиліст.

Так, старі шкіряні тренчі можуть бути адаптовані під рюкзаки, сумки чи інші вироби.

До джинсів можна зробити якісь вертикальні розрізи чи дошити певні елементи, а старий пуховик перетворити на куртку, жилет чи пухову хустку.

Старий кардиган у наш час – вже модна річ. Однак якщо він морально застарів, найпростіший спосіб – замінити ґудзики чи якимось чином прикрасити виріб.

Наприклад, беремо будь-який кардиган і міняємо ґудзики. Їх можна перешивати скільки завгодно, а ґудзики можуть бути різних кольорів. Але ремонт та реставрація – це 100% те, що має бути.