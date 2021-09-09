Таємниця, яку відкриють світу: WWD про українські бренди на Тижні моди в Нью-Йорку

Шоурум Українського модного альянсу, до якого входять чотири українські бренди, буде представлений в рамках Тижня Моди в Нью-Йорку з 10 до 16 вересня. До альянсу увійшли 91 Lab , ELENAREVA, Foberini, Kachorovska.

Загалом створення Українського модного альянсу мало на меті популяризацію української індустрії моди у світі.

Ба більше, західні журналісти уже пишуть про унікальність українських брендів, які можна буде побачити в рамках Тижня Моди в Нью-Йорку (США).

Так, професійне видання WWD (Women’s Wear Daily), яке називають Біблією моди, опублікувало статтю про шоурум українських дизайнерів та історію його створення.

Одним з промоутерів виступила американський дизайнер Джен Сідарі, яка до відвідин України взагалі нічого не знала про наші бренди. Сідарі говорила, що Україна – це одна з тих країн, про які мало говорять, але багато людей вважають її небезпечною.

Проте минулого року один із найкращих друзів Сідарі, Домінік Піоте, запросив її до Києва. Тоді і почалося її знайомство з Україною та нашими дизайнерами.

– Мої друзі та сім’я вважали мене божевільною і дуже хвилювалися за те, на що я поїхала. Проте це виявилося найкращим рішенням, яке я коли-небудь ухвалювала, воно направило моє життя на абсолютно новий шлях, – зазначила Сідарі.

Дизайнер була вражена модною індустрією України.

– Пропрацювавши 30 років в індустрії моди і половину цього часу подорожуючи світом, я ніколи не знала, скільки талановитих людей живе в цій країні. Це було схоже на приховану таємницю, яку потрібно було відкрити світу, – переконує Джен.

Спочатку з’явилася українська громадська організація UYAVA, а Джен Сідарі почала консультувати український бренд 91 Lab. Потім уже 91 Lab виступив ініціатором створення Українського модного альянсу. Все це відбулося буквально за п’ять місяців.