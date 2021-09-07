Якщо говорити про слушність вибору, то, звісно, вийти повністю в білому, особливо в непередбачуваний осінній сезон, ризикне не кожен.

Однак білі черевики, ботильйони або білий жакет/пальто/вкорочена шуба із еко-хутра матимуть досить ефектний вигляд.

А яскравих елементів та літніх барв можна додати з допомогою одного предмета гардеробу (синій жакет або зелені брюки) чи аксесуарів (сумочка, хустинка, прикраси).

Тренд цього сезону – різнокольоровий верхній одяг, тому якщо ви любите бути в центрі уваги, не вагайтеся.