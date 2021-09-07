5 вересня завершився Ukrainian fashion week, на якому українські дизайнери представили свої колекції та показали модні тенденції 2021.
Ексклюзивно для Фактів ICTV стиліст Анна Ткаченко прокоментувала головні тренди українського тижня моди.
Анна зазначила, що цьогоріч українські дизайнери пропонують розбавити свій гардероб яскравими барвами: неон, фуксія, соковитий помаранчевий, насичений синій, червоний, фіолетовий, глибокий зелений.
Разом з такою строкатістю на подіумі було багато пастельних відтінків, особливо світло-сірого, ніжно-бежевого, холодного блакитного, фісташкового та світло-оливкового.
Якщо говорити про слушність вибору, то, звісно, вийти повністю в білому, особливо в непередбачуваний осінній сезон, ризикне не кожен.
Однак білі черевики, ботильйони або білий жакет/пальто/вкорочена шуба із еко-хутра матимуть досить ефектний вигляд.
А яскравих елементів та літніх барв можна додати з допомогою одного предмета гардеробу (синій жакет або зелені брюки) чи аксесуарів (сумочка, хустинка, прикраси).
Тренд цього сезону – різнокольоровий верхній одяг, тому якщо ви любите бути в центрі уваги, не вагайтеся.
Ukrainian Fashion Week вже втретє проходив під гаслом позасезонності, тому на подіумі можна було побачити багато легких тканин: шифон, органза, шовк. А разом з ними — більш цупкі та теплі: денім, кашемір, в’язка, еко-шкіра.
Особливо цікаві їхні поєднання: шкіряні штани та в‘язаний жилет, або жакет із костюмної тканини та легка напівпрозора спідниця.
Ну і, звісно, беремо на замітку тренди, які зустрічаються у нових колекціях.
Це монолуки, багатошаровість (нашарування, наприклад, сорочки, жилета і блейзера), сети із сорочки й широких штанів одного кольору та брючні костюми, які продовжують бути актуальними вже кілька сезонів поспіль.
Ще один тренд, який варто згадати окремо — це тренд на жіночність у всіх її проявах.
Від звабливих міні та пікантних топів із декольте до ніжних суконь із рюшами, воланами, комірцями, бантиками та басками, які підкреслюють талію.