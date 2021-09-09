Тайна, которую откроют миру: WWD об украинских брендах на Неделе моды в Нью-Йорке

Шоурум Украинского модного альянса, в который входят четыре бренда, будет представлен в рамках Недели Моды в Нью-Йорке с 10 по 16 сентября. В альянс вошли 91 Lab, ELENAREVA, Foberini, Kachorovska.

В целом создание Украинского модного альянса имело цель популяризацию украинской индустрии моды в мире.

Более того, западные журналисты уже пишут об уникальности украинских брендов, которые можно будет увидеть в рамках Недели Моды в Нью-Йорке (США).

Так, профессиональное издание WWD (Women’s Wear Daily), которое называют Библией моды, опубликовало статью о шоуруме украинских дизайнеров и истории его создания.

Одним из промоутеров выступила американский дизайнер Джен Сидари, которая до посещения Украины вообще ничего не знала о наших брендах. Сидари говорила, что Украина — это одна из тех стран, о которых мало говорят, но много людей считают ее опасной.

Однако в прошлом году один из лучших друзей Сидари, Доминик Пиотом, пригласил ее в Киев. Тогда и началось ее знакомство с Украиной и нашими дизайнерами.

— Мои друзья и семья считали меня сумасшедшей и очень волновались из-за того, на что я уехала. Однако это оказалось лучшим решением, которое я когда-либо принимала, оно направило мою жизнь на совершенно новый путь, — отметила Сидари.

Дизайнер была поражена модной индустрией Украины.

— Проработав 30 лет в индустрии моды и половину этого времени путешествуя по миру, я никогда не знала, сколько талантливых людей живет в этой стране. Это было похоже на тайну, которую нужно было открыть миру, — убеждает Джен.

Сначала появилась украинская общественная организация UYAVA, а Джен Сидаре начала консультировать украинский бренд 91 Lab. Затем уже 91 Lab выступил инициатором создания Украинского модного альянса. Все это произошло буквально за пять месяцев.