Популярний український артист Melovin презентував новий кліп на трек Таємний знак, який він записав у колаборації з молодою артисткою SOWA.

Відомо, що співаки давно товаришують, проте ідея для дуету виникла лише влітку.

Ця пісня для Melovin дуже особлива. Він написав її за кілька годин, проте не випускав понад три роки.

Таємний знак – це композиція-діалог між двома людьми, який мають знати лише вони. Якщо ці двоє виносять все напоказ, ця магія втрачається і вони опиняються заручниками суспільства.

У кліп артисти інтегрували також соціальну тему – людей з вадами слуху. Прем’єра збіглася з Міжнародним днем мови жестів. У відео багато моментів, де люди з вадами слуху розмовляють мовою жестів, що додає роботі особливої магії.

У кліпі творці намагалися втілити певну містичність. Знімання влаштували на озері Синевир, де свого часу відбувалися потойбічні події. Режисером відео виступив кліпмейкер Тарас Голубков.