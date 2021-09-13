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Мовчав і боявся: Melovin шість років зустрічався з хлопцем

13 Вересня, 11:57 Валентина Чорна
Melovin

Український співак Melovin зустрічався з хлопцем протягом шести років. Про це він розповів в інтерв’ю Катерині Осадчій.

Melovin зізнався, що шість років він приховував свої стосунки та боявся, що про них хтось дізнається. Проте зараз пара не разом, а причиною розставання стала криза у стосунках.

– Шість років я мовчав і боявся, що хтось дізнається. Але потім все стало дуже холодним і спокійним. Я людина бурлеску, мені потрібна завжди якась емоція. Якщо все дуже спокійно, мені хочеться скандалу. Якщо щось дуже скандальне, мені хочеться спокою. Загалом, я дуже неоднозначний, – сказав артист.

Melovin додав, що зараз він не перебуває у стосунках. За словами співака, після камінг-ауту йому стали частіше писати як жінки, так і чоловіки.

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– Мені здається, що зараз я просто не готовий до цього. Я не шукаю стосунків, але вони шукають мене. Після камінг-ауту, звісно, маю шквал повідомлень як від дівчат, так і від хлопців, – розповів Melovin.

Нагадаємо, що 5 липня на сцені музичного фестивалю Atlas Weekend 2021 Melovin публічно зробив камінг-аут.

Під час свого виступу він поцілував дівчину, а потім хлопця. Після цього співак підняв уверх прапор ЛГБТ-спільноти, і таким чином заявив про свою бісексуальність.

Пізніше Melovin зізнався, що усвідомив свою орієнтацію ще у 13 років. Це сталося, коли він почав спілкуватися зі знайомим у соціальній мережі.

Після тривалого листування Melovin зрозумів, що закохався у хлопця. Артист не міг розповісти про це батькам, оскільки боявся осуду. Проте зараз він почувається щасливим та вільним, навіть попри негативні думки інших.

Джерело
Світське життя
Теги
Melovin
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