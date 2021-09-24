Популярный украинский артист Melovin презентовал новый клип на трек Таємний знак, который он записал в коллаборации с молодой артисткой SOWA.

Известно, что певцы давно дружат, однако идея для дуэта возникла только летом.

Эта песня для Melovin очень особенная. Он написал ее за несколько часов, однако не выпускал более трех лет.

Таємний знак — это композиция-диалог между двумя людьми, который должны знать только они. Если эти двое выносят все напоказ, эта магия теряется и они оказываются заложниками общества.

В сам клип артисты интегрировали также социальную тему — людей с нарушениями слуха. Премьера совпала с Международным днем ​​языка жестов. В видео много моментов, где люди с нарушениями слуха говорят на языке жестов, что добавляет работе особой магии.

В клипе создатели пытались воплотить определенную мистичность. Съемки проходили на озере Синевир, где раньше происходили потусторонние события. Режиссером видео выступил клипмейкер Тарас Голубков.