Українська співачка Тіна Кароль розповіла, як її батьки були змушені тікати з Києва через війну, яку розпочала Росія.

Наразі артистка перебуває в Варшаві (Польща). Вона дізналася про те, що почалася війна, коли перебувала в жіночому монастирі. Так, біля будинку виконавиці пролунав вибух, тому вона вирішила виїхати з України та створити у Польщі штаб інформаційної протидії.

Тіна Кароль зазначила, що батьки її залишилися в Україні, проте зі столиці мусили тікати. Про це вона розповіла в прямому ефірі опозиційної російської програми.

– Тікали з Києва, як колись бігла моя бабуся єврейка від нацистів. Мій тато плакав, каже: Моя мати так бігла, як від нацистів. Бабин Яр? Стріляти в Бабин Яр знову? Це подвійне вбивство, – зауважила співачка.

Все, що Росія творить в Україні, Тіна Кароль описала як новий фашизм.

– Так знищити себе. Росіяни, вставайте, не бійтеся цих міліціонерів. Їх не так багато, вас більше, їм не вистачить на вас управ і сил… Будьте вільними… Ніхто нікого не чекає на нашій землі, ми триматимемо свою країну в своїх руках. Перемога за нами, ось побачите, – сказала співачка.

Раніше Тіна Кароль заспівала на вулицях Варшави. В Instagram вона опублікувала серію відео, на яких видно сотні людей. Співачка йде попереду та співає акапельно пісні, а за нею колона з людей, які проживають у Польщі, з прапорами України, портретами президента країни-агресора Володимира Путіна та плакатами із закликом зупинити війну.