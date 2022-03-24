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Тарас Чубай про Росію: Настав час знищити ракову пухлину, яка не дає світу жити

24 Березня 2022, 11:35
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Тарас Чубай про Росію: Настав час знищити ракову пухлину, яка не дає світу жити

Лідер гурту Плач Єремії Тарас Чубай переконаний, українці демонструють не місяць, а століття незламності.

В ефірі телемарафону музикант заявив, що зараз Україна має унікальну можливість назавжди видалити ракову пухлину, яка загрожує усьому людству.

– Наша національна ідея – стерти Московію з лиця землі, тому що це ракова пухлина, яка не дає жити всьому людству. Нарешті зараз настав цей час Х, коли українці це роблять і зроблять, – сказав Тарас Чубай.

Музикант також виконав у прямому ефірі уривок пісні Лента за лентою. В умовах війни композиція звучить особливо актуально.

Лента за лентою – одна з найпопулярніших пісень українських повстанців УПА. Вона також входить до репертуару Тараса Чубая (альбом Наші партизани).

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24 березня минає місяць запеклої боротьби українського народу проти російської агресії. Це місяць незламності України, коли ми не тільки стримуємо путінські війська, але й  перемагаємо ворога на дипломатичному рівні. Всі новини про 29-й день війни в України, в онлайні.

Фото: Володимир Осипенко

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Війна в Україні
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