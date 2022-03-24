Тарас Чубай про Росію: Настав час знищити ракову пухлину, яка не дає світу жити

Лідер гурту Плач Єремії Тарас Чубай переконаний, українці демонструють не місяць, а століття незламності.

В ефірі телемарафону музикант заявив, що зараз Україна має унікальну можливість назавжди видалити ракову пухлину, яка загрожує усьому людству.

– Наша національна ідея – стерти Московію з лиця землі, тому що це ракова пухлина, яка не дає жити всьому людству. Нарешті зараз настав цей час Х, коли українці це роблять і зроблять, – сказав Тарас Чубай.

Музикант також виконав у прямому ефірі уривок пісні Лента за лентою. В умовах війни композиція звучить особливо актуально.

Лента за лентою – одна з найпопулярніших пісень українських повстанців УПА. Вона також входить до репертуару Тараса Чубая (альбом Наші партизани).

24 березня минає місяць запеклої боротьби українського народу проти російської агресії. Це місяць незламності України, коли ми не тільки стримуємо путінські війська, але й перемагаємо ворога на дипломатичному рівні. Всі новини про 29-й день війни в України, в онлайні.

Фото: Володимир Осипенко