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Тарас Чубай о России: Пора удалить раковую опухоль, которая не дает миру жить

24 марта 2022, 11:35
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Тарас Чубай о России: Пора удалить раковую опухоль, которая не дает миру жить

Лидер группы Плач Еремии Тарас Чубай убежден, украинцы демонстрируют не месяц, а столетие стойкости.

В эфире телемарафона музыкант заявил, что сейчас у Украины есть уникальная возможность навсегда удалить раковую опухоль, которая угрожает всему человечеству.

– Наша национальная идея – стереть Московию с лица земли, потому что это раковая опухоль, которая не дает жить всему человечеству. Наконец-то сейчас настало это время Х, когда украинцы это делают и сделают, — сказал Тарас Чубай.

Музыкант также исполнил в прямом эфире отрывок песни Лента за лентою. В условиях войны композиция звучит особенно актуально.

Лента за лентою – одна из самых популярных песен украинских повстанцев УПА. Она также входит в репертуар Тараса Чубая (альбом Наши партизаны).

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Фото: Владимир Осипенко

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Війна в Україні
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