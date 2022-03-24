Тарас Чубай о России: Пора удалить раковую опухоль, которая не дает миру жить

Лидер группы Плач Еремии Тарас Чубай убежден, украинцы демонстрируют не месяц, а столетие стойкости.

В эфире телемарафона музыкант заявил, что сейчас у Украины есть уникальная возможность навсегда удалить раковую опухоль, которая угрожает всему человечеству.

– Наша национальная идея – стереть Московию с лица земли, потому что это раковая опухоль, которая не дает жить всему человечеству. Наконец-то сейчас настало это время Х, когда украинцы это делают и сделают, — сказал Тарас Чубай.

Музыкант также исполнил в прямом эфире отрывок песни Лента за лентою. В условиях войны композиция звучит особенно актуально.

Лента за лентою – одна из самых популярных песен украинских повстанцев УПА. Она также входит в репертуар Тараса Чубая (альбом Наши партизаны).

24 марта — месяц упорной борьбы украинского народа против российской агрессии. Это месяц стойкости Украины, когда мы не только сдерживаем путинские войска, но и побеждаем врага на дипломатическом уровне. Все новости о 29-м дне войны в Украине, в онлайне.

Фото: Владимир Осипенко