Медіагрупа Starlight Media презентувала грандіозні плани на 2022-й рік. Головні канали країни здивують глядачів ексклюзивними проектами, легендарними програмами та серіалами.

– Starlight Media – провідний виробник та дистриб’ютор улюблених програм і серіалів мільйонів українців, якість та актуальність якого забезпечує нам лідерство. ICTV – №1 в Україні. СТБ – №1 серед жіночої аудиторії, Новий – №1 серед аудиторії 14-30 та 18-35. М1 та М2 – музичні лідери країни. У 2021 році ми виготовили 6700 прем’єрних годин контенту та запустили 50 нових проектів, були і залишаємось лідерами із розповсюдження соціальної реклами.

Ми багато уваги приділяємо висвітленню пандемії Covid-19. Ми впевнені, що особливого значення в часи карантину і небезпеки вірусу набуває партнерство, – одна з найважливіших цінностей Starlight Media. Ми дякуємо усім за довіру і партнерство. Ми закликаємо його розвивати в інтересах глядачів, українців, які щодня вмикають наші телеканали на батьківщині й за кордоном, в окупованих Донецьку і Криму, щоб отримати тепло друзів, щоб співпереживати і жити життям. Це дуже важливо. І це ми можемо зробити тільки разом, адже безкоштовне телебачення оплачується рекламодавцями, – сказав CEO Starlight Media Олександр Богуцький.

Гучні прем’єри від ICTV

Вже 29 листопада канал сколихне Україну масштабним запуском гри Хто хоче стати мільйонером? Її вестиме народний артист України Стас Боклан.

Як завжди, своїм гумором українців веселитимуть актори Дизель Шоу, які у новорічну ніч покажуть яскраве шоу і представлять нову програму.

Також серед новинок ICTV – захопливі серіали. Вперше в своїй історії телеканал вийшов у відкрите море, щоб зняти серіал про пригоди патрульних поліцейських на воді під назвою Морська поліція. Чорноморськ.

Наступного року ICTV покаже мінісеріал Штурм про українських спецпризначенців. У жанрі іронічного детективу глядачів каналу розважать продовження серіалів Дільничний з ДВРЗ, Коп з минулого і прем’єра Гарячі копи. Також канал готує гостросюжетний екшн з бандитськими розбірками Круті міри.

Оновлення чекають і новинні проекти. Незабаром Ранок у великому місті здивує віртуальною студією – картинка стане ще більш живою, а інформаційна частина доповниться цікавими візуальними рішеннями.

Великі надихаючі шоу від СТБ

У наступному році на СТБ відбудеться ще одне повернення легенди – вокального шоу Х-фактор. А також – прем’єра грандіозного танцювального проекту. Найкращі танцівники й танцівниці країни знову боротимуться за звання найсильнішого.

У кулінарному реаліті МастерШеф зберуться зірки минулих сезонів, щоб з’ясувати, хто ж з них найкращий шеф за всю історію існування проекту.

Найромантичніше реаліті країни продовжить дарувати глядачам неймовірні побачення щоп’ятниці – СТБ знімає 12-й сезон проекту Холостяк. Навесні шукати любов разом з глядачами СТБ буде 32-річний Алекс Топольський.

У 2022 році СТБ продовжуватиме лінійку реаліті, які допомагають глядачкам змінити своє життя. Новинка сезону – Щасливі за сім днів, – про вражаючі перетворення життя героїнь, яких вони будуть досягати всього за тиждень. А також спецвипуски соціального проекту Вагітна у 16.

СТБ знімає цілу низку серіальних проектів. Серед них – четвертий сезон легендарної костюмованої мелодрами Кріпосна.

Сучасні та улюблені шоу від Нового каналу

Новий канал навесні 2022 року запускає лінійку комедійних серіалів під гаслом Смійся по-новому. Серед них – всім добре відомий Будиночок на щастя та детективна комедія Полкан.

А також дві стрічки про сильних жінок: адаптація серіалу про 40-річну дівчину, яка будує кар’єру та стосунки під виглядом 26-річної. І серіал Люба – про мати-одиначку з трьома дітьми, яка раптово отримує у спадщину квартиру та складні стосунки з матір’ю.

Крім того, у 2022 році глядач побачить серіал Леся – про пошуки кохання з Лесею Нікітюк у головній ролі, багатосерійне кіно Високі ставки і комедійну стрічку про жіночий баскетбол ДрімТім.

У 2022-му Новий канал запустить вісім нових проектів. Серед них – реаліті Пара на мільйон із Лесею Нікітюк та Романом Міщеряковим, реаліті Ревізори на порозі з улюбленицею глядачів Ганною Жижею. А також проект На ножах, у якому Пекельний Шеф Алекс Якутов допомагатиме рестораторам робити їхні заклади успішнішими.

Новий канал відправить найяскравіших зірок українського шоу-бізнесу до Франції – проходити випробування на спритність та кмітливість, шукати ключі та збирати золоті монети в адаптації легендарного формату шоу Форт Боаярд.

І, звісно, у наступному році на глядачів чекають нові сезони проектів Пекельна кухня, Improv Live Show та Де логіка? з новим ведучим Андрієм Бєдняковим.

Музичні новинки від M1 та M2

У 2022 році телеканали М1 та М2 планують розширити лінійку хіт-парадів, програм розважального та інформаційного характеру. 28 квітня у Київському Палаці спорту відбудеться Церемонія нагородження премії M1 Music Awards.

М2 планує вже вшосте провести Хіт-конвеєр – конкурс україномовної пісні, покликаний відкрити нові імена в музиці. За п’ять сезонів проект відкрив близько 70 нових імен, які вже стали частиною музичної індустрії України.

Головний приз вартий запеклої боротьби – потужний пакет розкрутки, в який входять зйомки професійного кліпу та його ротація на каналах М1 і М2.