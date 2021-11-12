В эфир телеканала СТБ возвращаются танцы — один из самых любимых украинцами телевизионных жанров.

Совсем скоро лучшие танцоры и танцовщицы страны снова соберутся на главной сцене, чтобы побороться за звание сильнейшего. Работа над проектом уже начата, поэтому телеканал СТБ объявляет о старте кастинга.

Никаких ограничений по возрасту, танцевальному стилю и количеству людей на сцене.

Если вы владеете каким-либо танцевальным стилем и хотите стать участником главного события весны, команда проекта ждет вашу заявку. Выберите любой удобный для вас способ:

заполните анкету на сайте СТБ

снимите свой танец на видео и опубликуйте на своей странице в социальных сетях с хештегом #танцінастб. Обязательно отметьте официальную страницу СТБ (Facebook, Instagram или TikTok), чтобы вас увидели

пришлите видео с вашим танцем в Viber, Telegram или WhatsApp на номер +38(067)642–70–14.

Премьера грандиозного танцевального шоу в эфире СТБ состоится весной 2022 года.

Следите за новостями на официальных страницах СТБ, чтобы первыми узнать все подробности о проекте.

Напомним, что этой осенью в эфире СТБ состоялась премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант. Конкурсные выступления участников оценивает звездное жюри: телеведущий Сергей Притула, главная героиня шоу Холостячка Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот.

Вся страна снова убедилась, насколько мы, украинцы, талантливы. Так как шоу бьет рекорды не только в эфире, но и в интернете.