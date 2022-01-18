Сьогодні, 18 січня, свій день народження відзначає прима-балерина Національної опери Катерина Кухар. Зірці виповнилося 40 років.

Катерина відрізняється своєю принциповістю та чіткою життєвою позицією, але водночас балерина завжди залишається дуже тендітною та жіночною.

З нагоди дня народження Факти ICTV вирішили поділитися цікавими фактами з життя Катерини Кухар.

В училищі мала прізвисько Дженніфер Лопес

Попри тендітні форми та струнку фігуру Катерини, під час навчання у танцювальному училищі її потайки називали Дженніфер Лопес. Зірка зізнавалася, що це доводило її до сліз.

– Багатьох дівчат виганяють з училища через зайву вагу. Це складний гормональний період, коли дівчина стає жінкою. Я теж зіткнулася з цією проблемою, в 15 років у мене було таємне прізвисько Дженніфер Лопес, – розповіла Катерина.

Офіційно вийшла заміж лише три роки тому

Катерина Кухар та Олександр Стоянов познайомилися у 2006 році, коли їх поставили в дуеті для вистави Лускунчик. Пізніше між парою зародилися романтичні стосунки, вони почали жити разом і взяли церковний шлюб.

А от на офіційну реєстрацію шлюбу вони наважилися лише 14 вересня 2019 року, після 10 років спільного життя. Пара вважала, що офіційно підтверджувати своє кохання абсолютно не потрібно. Подружжя виховує двох дітей: дочку Анастасію та сина Тимура.

Танцювала на висоті 5 тис. метрів

– Одного разу в Латинській Америці ми танцювали під небесами на висоті майже 5 тис. метрів. Де не те що танцювати, дихати було неможливо. Коли ми прийшли на сцену і побачили кисневі балони з масками, у нас був легкий шок… але після першого номера ми відчули їх необхідність, – розповіла Катя.

Не дотримується дієти і може поїсти вночі

Попри те, що Катерина стежить за фігурою та зовнішнім виглядом, вона не сидить на дієтах, а вночі може поласувати ковбасою.

– Ви не думайте, що балерини постійно морять себе голодом. Так, ми не зловживаємо, але в день вистави мій обід обов’язково включає в себе спагеті (вуглеводи), м’ясо, можна чорний шоколад, продукти, багаті глюкозою: фініки, виноград… Обід повинен бути дуже ситним, тому що після вистави їсти зовсім не хочеться, бо в крові надто багато адреналіну, – каже Кухар.

Зберігає листівки від друзів і шанувальників

Балерина дуже шанує своїх прихильників, тому з обережністю ставиться до всіх подарунків. Зокрема, вона зберігає всі листівки.

– Мені шанувальники після кожної вистави дарують дуже красиві квіти. У букетах я знаходжу невеликі послання від них – листівки. Вони всі дуже різні, хтось просто підписує свої імена, а хтось пише вірші, розповідає про свої враження від вистави. Для мене ці послання не просто приємні, а дорогі серцю.