Українська прима-балерина Катерина Кухар розповіла про кар’єру за кордоном, гонорари за виступи та шкідливі звички.

В інтерв’ю програмі Ранок у великому місті на ICTV вона відповіла на 33 запитання Олександри Кучеренко.

Катерина зізналася, що біля балетного станка проводить 3-4 години кожного дня.

Зірка ретельно слідкує за вагою, тому намагається не опускатися нижче позначки – 41 кг. Але попри це, Катерина полюбляє їсти сирокопчену ковбасу вночі, і вважає це своєю шкідливою звичкою.

Якби Кухар не стала балериною, то вона була б флористом, оскільки дуже любить квіти. Найбільше в житті артистка боїться запізнитися на сцену та розчарувати публіку.

Під час виступів вона має свої забобони, яких завжди дотримується. Наприклад, Катерина ніколи не повертається назад у гримерку, якщо в неї ще є спектакль.

Найдивніший подарунок, який балерина колись отримувала від фаната, це – золотий ключ.

Катерина зауважила, що не поїхала будувати кар’єру в Європу чи Америку, тому що любить свою країну та наш менталітет. Але якби зірці довелося імігрувати, то вона обрала б Італію чи Іспанію.

Рівень балету в Україні Катерина оцінює у 7 балів з 10. Щомісячна зарплатня прими-балерини Національного театру опери і балету становить 15 тис. грн, а на пенсію вона може йти у 37 років.

Також Катерина назвала перші три пункти свого райдеру – аромасвічки, квіти та цукерки.

Найбільший гонорар, який Катя колись отримувала за виступ, становить $10 тис. Але артистка зізналася, що її чоловік, танцівник балету Олександр Стоянов, заробляє більше, аніж вона.