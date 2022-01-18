Сегодня, 18 января, свой день рождения отмечает прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар. Звезде исполнилось 40 лет.

Екатерина отличается своей принципиальностью и четкой жизненной позицией, но в то же время балерина всегда остается очень хрупкой и женственной.

Факты ICTV решили поделиться интересными фактами из жизни Екатерины Кухар.

В училище имела прозвище Дженнифер Лопес

Несмотря на хрупкие формы и стройную фигуру Екатерины, во время обучения в танцевальном училище ее тайком называли Дженнифер Лопес. Звезда признавалась, что это доводило ее до слез.

— Многих девушек выгоняют из училища из-за лишнего веса. Это сложный гормональный период, когда девочка становится женщиной. Я тоже столкнулась с этой проблемой, в 15 лет у меня было тайное прозвище Дженнифер Лопес, – рассказала Екатерина.

Официально вышла замуж всего три года назад

Екатерина Кухар и Александр Стоянов познакомились в 2006 году, когда их поставили в дуэте для спектакля Щелкунчик. Позже между парой зародились романтические отношения, они стали жить вместе и вступили в церковный брак.

А вот на официальную регистрацию брака они отважились только 14 сентября 2019 года, после 10 лет совместной жизни. Пара считала, что официально подтверждать свою любовь совершенно не нужно. Супруги воспитывают двоих детей: дочь Анастасию и сына Тимура.

Танцевала на высоте 5 тыс. метров

– Однажды в Латинской Америке мы танцевали под небесами на высоте почти 5 тыс. метров. Где не то что танцевать, дышать было невозможно. Когда мы пришли на сцену и увидели кислородные баллоны с масками, у нас был легкий шок… но после первого номера мы почувствовали их необходимость, – рассказала Катя.

Не соблюдает диету и может поесть ночью

Несмотря на то, что Екатерина следит за фигурой и внешним видом, она не сидит на диетах, а ночью может полакомиться колбасой.

– Вы не думайте, что балерины постоянно морят себя голодом. Да, мы не злоупотребляем, но в день спектакля мой обед обязательно включает в себя спагетти (углеводы), мясо, можно черный шоколад, продукты, богатые глюкозой: финики, виноград… Обед должен быть очень сытным, так как после спектакля есть совсем не хочется, потому что в крови слишком много адреналина, — говорит Кухар.

Сохраняет открытки от друзей и поклонников

Балерина очень уважает своих поклонников, поэтому с осторожностью относится ко всем подаркам. В частности, она хранит все открытки.

– Мне поклонники после каждого спектакля дарят очень красивые цветы. В букетах я нахожу небольшие послания от них – открытки. Они все очень разные, кто-то просто подписывает свои имена, а кто-то пишет стихи, рассказывает о своих впечатлениях от спектакля. Для меня эти послания не просто приятны, а дороги сердцу.