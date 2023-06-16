Хореограф із Кіровоградщини Олександр Лещенко підкорив суддів закордонного шоу Америка має талант. Українець отримав від журі одразу чотири Так.

Артист з Олександрії вправно поєднав рухи свого тіла з передовими технологіями – він виступив у кубі, в якому проєктувалися різні зображення. Талант українця захопив публіку в залі – виступ можна назвати повноцінним шоу, яке не залишить нікого байдужим.

Журі оцінили компіляцію передових технологій і граціозних рухів артиста, за що він отримав одразу чотири Так.

– Пишаюся тим, що я українець, – прокоментував свій успіх артист.

За заявою театру танцю Форсайт, де керує дружина Олександра Ліна, номер готувався ще чотири роки тому. Хореограф отримував і раніше запрошення на шоу в Лос-Анджелесі, але взяти участь вийшло тільки зараз.

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