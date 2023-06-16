Хореограф из Кировоградщины Александр Лещенко покорил судей зарубежного шоу В Америке есть таланты. Украинец получил от жюри сразу четыре Да.

Артист из Александрии умело соединил движения своего тела с передовыми технологиями — он выступил в кубе, в котором проецировались различные изображения. Талант украинца восхитил публику в зале — выступление можно назвать полноценным шоу, которое не оставит никого равнодушным.

Жюри оценили компилляцию передовых технологий и грациозных движений артиста, за что он получил сразу четыре Да.

— Горжусь тем, что я украинец, — прокомментировал свой успех артист.

По заявлению театра танца Форсайт, где руководит жена Александра Лина, номер готовился еще четыре года назад. Хореограф получал и раньше приглашения на шоу в Лос-Анджелесе, но принять участие получилось только сейчас.

Украинские хореографы не только удивляют своим постановками, но и защищают страну — Дмитрий Дикусар впервые за долгое время вышел на связь, рассказал о своем временном освобождении от службы.