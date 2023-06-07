Хореограф и военнослужащих ВСУ Дмитрий Дикусар впервые за долгое время вышел на связь, рассказав о своем недавнем освобождении от службы на некоторое время.

Говорит, впервые за год обнял близких. Признался, что на гражданке почувствовал себя дискомфортно и уже вернулся на службу.

— Живите, радуйтесь жизни, дорогие украинцы, но не забывайте, какую цену за это заплатили и платят те, кто ценит вашу жизнь больше своей. И спасибо, что неутомимо помогаете ВСУ, — отметил он.

Дикусар подчеркнул, что без усилий всех украинцев, наши бы защитники не получили обещанного вооружения. Также он обратился к тем, что наживается на войне, выразив надежду, чтобы они успели потратить все.

— Украина есть и будет свободной! Всех обнял, — подытожил Дмитрий.

Ранее Дикусар выходил на связь еще в январе. Тогда защитник показал фото с передовой, сообщив, что с ним все хорошо.

Фото: Дмитрий Дикусар