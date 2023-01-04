Ведучий Анатолій Анатоліч відреагував на виправдання співака Валерія Меладзе за слова Героям слава. Шоумен висміяв артиста за боягузливість.

У своєму Instagram Анатолій зазначив, що для того, щоб бути Меладзе, достатньо називати війну конфліктом, антагонізмом чи навіть спецоперацією.

– Я, як і Валера, не хочу нікого ненавидіти, просто зневажаю тих, хто не той, ким хоче здаватися. Валера – найбоязкіший грузин, якого я знаю, – додав Анатоліч.

Варто зазначити, що користувачі мережі підтримали ведучого в коментарях і також висловили співчуття щодо неоднозначної позиції співака.

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Коли хочеш всидіти на двох стільцях, точно провалишся. Краще б він ніяк не коментував, ніж це “всіх шкода”.

Гроші не пахнуть. Коли його Батьківщину знищували, він теж язик в одне місце засунув.

Анатоліч, мені соромно його грузином називати. Грузини – величний народ, а цей…

За свої гроші переживає, тому в нього війна – конфлікт, така талановита продажна душа.

Він так і не зрозумів нічого за ці 10 місяців… Жодні ми не близькі народи. Ми різні, дуже, зовсім.

Ще одне “несподіване” розчарування… Краще б нічого вже не писав.

Наймерзенніше те, що він із Миколаєва. – Пишуть користувачі мережі.

Анатоліч наголосив, що це суто його думка. Також йому шкода, що тепер він не слухатиме пісні Валерія, але це також його особистий вибір.

Нагадаємо, нещодавно на одному із новорічних концертів за кордоном Валерій Меладзе нібито підтримав Україну, відповівши одному з гостей заходу Героям слава. Однак виявилося все неоднозначно і зробив артист це так, щоб ніхто не чув, прибравши мікрофон подалі від себе.

Після в РФ піднявся хай і Меладзе запропонували позбавити громадянства та всіх звань. Очевидно, артист злякався і вирішив виправдатися, зробивши це невдало, назвавши український народ та людей країни-агресорки – близькими.

Фото: Анатолій Анатоліч