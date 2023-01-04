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Талановита продажна душа. Анатолій Анатоліч висміяв Валерія Меладзе за боягузтво

4 Січня 2023, 15:52
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Анатолий Анатолич

Ведучий Анатолій Анатоліч відреагував на виправдання співака Валерія Меладзе за слова Героям слава. Шоумен висміяв артиста за боягузливість.

У своєму Instagram Анатолій зазначив, що для того, щоб бути Меладзе, достатньо називати війну конфліктом, антагонізмом чи навіть спецоперацією.

– Я, як і Валера, не хочу нікого ненавидіти, просто зневажаю тих, хто не той, ким хоче здаватися. Валера – найбоязкіший грузин, якого я знаю, – додав Анатоліч.

Варто зазначити, що користувачі мережі підтримали ведучого в коментарях і також висловили співчуття щодо неоднозначної позиції співака.

Зараз дивляться
  • Коли хочеш всидіти на двох стільцях, точно провалишся. Краще б він ніяк не коментував, ніж це “всіх шкода”.
  • Гроші не пахнуть. Коли його Батьківщину знищували, він теж язик в одне місце засунув.
  • Анатоліч, мені соромно його грузином називати. Грузини – величний народ, а цей…
  • За свої гроші переживає, тому в нього війна – конфлікт, така талановита продажна душа.
  • Він так і не зрозумів нічого за ці 10 місяців… Жодні ми не близькі народи. Ми різні, дуже, зовсім.
  • Ще одне “несподіване” розчарування… Краще б нічого вже не писав.
  • Наймерзенніше те, що він із Миколаєва. – Пишуть користувачі мережі.

Анатоліч наголосив, що це суто його думка. Також йому шкода, що тепер він не слухатиме пісні Валерія, але це також його особистий вибір.

Анатолий Анатолич о Валерии Меладзе

Нагадаємо, нещодавно на одному із новорічних концертів за кордоном Валерій Меладзе нібито підтримав Україну, відповівши одному з гостей заходу Героям слава. Однак виявилося все неоднозначно і зробив артист це так, щоб ніхто не чув, прибравши мікрофон подалі від себе.

Після в РФ піднявся хай і Меладзе запропонували позбавити громадянства та всіх звань. Очевидно, артист злякався і вирішив виправдатися, зробивши це невдало, назвавши український народ та людей країни-агресорки – близькими.

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Фото: Анатолій Анатоліч

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