Ведущий Анатолий Анатолич отреагировал на оправдания певца Валерия Меладзе за слова Героям слава. Шоумен высмеял артиста за трусость.

В своем Instagram Анатолий отметил, что для того, чтобы быть Меладзе, достаточно называть войну конфликтом, антагонизмом или даже спецоперацией.

— Я, как и Валера, не хочу никого ненавидеть, просто презираю тех, кто не тот, кем хочет казаться. Валера — самый трусливый грузин, которого я знаю, — добавил Анатолич.

Стоит отметить, что пользователи сети поддержали ведущего в комментариях и также выразили сожаления насчет неоднозначной позиции певца.

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Когда хочешь усидеть на двух стульях, точно провалишься. Лучше бы он никак не комментировал, чем вот это “всех жалко”.

Деньги не пахнут. Когда его Родину уничтожали, он тоже язык в одно место засунул.

Анатолич, мне стыдно его грузином называть. Грузины – величественный народ, а этот…

За свои деньги переживает, поэтому у него война — конфликт, такая вот талантливая продажная душа.

Он так и не понял ничего за эти 10 месяцев… Никакие мы не близкие народы. Мы разные, очень, совсем.

Еще одно “неожиданное” разочарование… Лучше бы ничего уже не писал.

Самое мерзкое то, что он из Николаева, — пишут пользователи сети.

Анатолич подчеркнул, что это сугубо его мнение. Также ему жаль, что теперь он не будет слушать песни Валерия, но это тоже его личный выбор.

Напомним, недавно на одном из новогодних концертов за границей Валерий Меладзе якобы поддержал Украину, ответив одному из гостей мероприятия Героям слава. Однако оказалось, все не однозначно и сделал артист это так, чтобы никто не слышал, убрав микрофон подальше от себя.

После в РФ поднялся хай, и Меладзе предложили лишить гражданства и всех званий. Очевидно, артист испугался и решил оправдаться, сделав это неудачно, назвав украинский народ и людей страны-агрессора — горячо любимыми.

Фото: Анатолий Анатолич