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Талантливая продажная душа. Анатолий Анатолич высмеял Валерия Меладзе за трусость

4 января 2023, 15:52
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Анатолий Анатолич

Ведущий Анатолий Анатолич отреагировал на оправдания певца Валерия Меладзе за слова Героям слава. Шоумен высмеял артиста за трусость.

В своем Instagram Анатолий отметил, что для того, чтобы быть Меладзе, достаточно называть войну конфликтом, антагонизмом или даже спецоперацией.

— Я, как и Валера, не хочу никого ненавидеть, просто презираю тех, кто не тот, кем хочет казаться. Валера — самый трусливый грузин, которого я знаю, — добавил Анатолич.

Стоит отметить, что пользователи сети поддержали ведущего в комментариях и также выразили сожаления насчет неоднозначной позиции певца.

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  • Когда хочешь усидеть на двух стульях, точно провалишься. Лучше бы он никак не комментировал, чем вот это “всех жалко”.
  • Деньги не пахнут. Когда его Родину уничтожали, он тоже язык в одно место засунул.
  • Анатолич, мне стыдно его грузином называть. Грузины – величественный народ, а этот…
  • За свои деньги переживает, поэтому у него война — конфликт, такая вот талантливая продажная душа.
  • Он так и не понял ничего за эти 10 месяцев… Никакие мы не близкие народы. Мы разные, очень, совсем.
  • Еще одно “неожиданное” разочарование… Лучше бы ничего уже не писал.
  • Самое мерзкое то, что он из Николаева, — пишут пользователи сети.

Анатолич подчеркнул, что это сугубо его мнение. Также ему жаль, что теперь он не будет слушать песни Валерия, но это тоже его личный выбор.

Анатолий Анатолич о Валерии Меладзе

Напомним, недавно на одном из новогодних концертов за границей Валерий Меладзе якобы поддержал Украину, ответив одному из гостей мероприятия Героям слава. Однако оказалось, все не однозначно и сделал артист это так, чтобы никто не слышал, убрав микрофон подальше от себя.

После в РФ поднялся хай, и Меладзе предложили лишить гражданства и всех званий. Очевидно, артист испугался и решил оправдаться, сделав это неудачно, назвав украинский народ и людей страны-агрессора — горячо любимыми.

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Фото: Анатолий Анатолич

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