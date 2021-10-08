Американская актриса и звезда сериала Зачарованные Шеннен Доэрти опубликовала личный снимок. Артистка, которая борется с раком последней стадии поделилась своим селфи, на котором предстала без волос.

Эту публикацию она посвятила Месяцу осведомленности о раке груди. На снимке она также запечатлена с окровавленной салфеткой в ноздре.

— Все это красиво? Нет, но зато правдиво. И я надеюсь, что поделившись этим, мы все станем более образованными и лучше узнаем, как выглядит рак. Я надеюсь, что подталкиваю людей проходить маммографию, регулярные осмотры, преодолевать страх и смотреть в лицо тому, что может быть перед вами, — написала Доэрти в Instagram.

Она рассказала, что впервые онкологию у нее обнаружили в 2015 году. Тогда ей сделали мастэктомию, химиотерапию и лучевую терапию.

— У меня было много носовых кровотечений из-за химиотерапии. Не уверена, что кто-нибудь из вас это испытывал. Я тоже очень устала. Подбодрила себя, надев забавную пижаму, которую подарила мне моя подруга Кристи, — рассказала о сделанных снимках Шеннен.

Доэрти подчеркнула, что тогда эта пижама ее действительно развеселила и она начала смеяться над собой.

— Обретение юмора помогло мне пройти через то, что казалось невозможным. Я надеюсь, что все мы находим юмор в невозможном, — подытожила актриса.

Впервые диагноз актрисе поставили в 2015 году, однако в 2017 году ей удалось вылечиться и войти в ремиссию, но в 2019 году онкология к ней вернулась.

Ранее мы писали о том, что Шеннен Доэрти сказала, что ее еще рано списывать со счетов. Поскольку она не собирает сдаваться и продолжит борьбу за жизнь.