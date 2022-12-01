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Таки не самотній: Тарас Цимбалюк показав нове фото з коханою

1 Грудня 2022, 19:59
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Таки не самотній: Тарас Цимбалюк показав нове фото з коханою
Джерело: Тарас Цимбалюк

Актор Тарас Цимбалюк таки не самотній. Він знову оприлюднив фото зі своєю коханою, особистість якої тримає у секреті.

Так, в Instagram-stories Тараса в чергове з’явилося чорно-біле фото з дівчиною. Незважаючи на те, що обличчя незнайомки актор поки всіляко закриває, наприклад, на цьому знімку вона стоїть спиною, шанувальники вже вирахували хто це.

Тарас Цимбалюк

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Одна з версій – рестораторка та дизайнерка Світлана Готочкіна. Все просто – у їхніх соцмережах часто з’являються схожі моменти, які свідчать про те, що вільний час вони проводять разом.

Раніше Тарас Цимбалюк уже інтригував новими стосунками. Він неодноразово публікував кадри, на яких з’являвся із коханою. Одним із таких стало фото пристрасного поцілунку.

Нагадаємо, у червні Тарас Цимбалюк розлучився з дружиною через 11 місяців після весілля. Усього разом вони були чотири роки.

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