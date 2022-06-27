Український актор Тарас Цимбалюк прокоментував розлучення із візажисткою Тіною Антоненко.

За словами зірки серіалу Кріпосна, вони ще не подали документи на розлучення, проте живуть уже окремо. Актор зазначив, що до кінця ще не готовий говорити про це.

– Не готовий відповідати розгорнуто, бо треба попросити у Тіни дозволу, щоб це озвучувати… Поки що ми вважаємо, що її пост в Instagram і мій – максимум, яким зараз ми можемо поділитися. Ми роз’їхалися, плануємо офіційно розлучитися, – зазначив Цимбалюк.

Каже, не разом вони вже близько місяця.

Зараз дивляться

– Теплих дружніх стосунків ми не зберегли… Кожен вийшов із цих стосунків зі своїми образами, хтось чимось не задоволений, це абсолютно нормально. Але, звичайно, я завжди допоможу Тіні будь-якої миті, – зазначив Тарас.

Актор наголосив, що не може сказати, що вони розійшлися тільки через війну, але це також є причиною.

– Хоч як крути це величезна депресія для кожної людини, внутрішня травма, величезна рана. І через призму цієї рани ти спілкуєшся з коханою людиною, через призму всього, що відбувається в Україні. Це логічний процес та цикл. Депресія була з двох сторін, – сказав Цимбалюк.

Нещодавно стало відомо, що Тарас Цимбалюк розлучився зі своєю дружиною через 11 місяців після весілля. Разом екскохані були чотири роки.

Фото: Тарас Цимбалюк