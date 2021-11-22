Такого еще не было: создатели Кто хочет стать миллионером о фишке новой версии шоу от ICTV

Уже 29 ноября в 20.20 на телеканале ICTV стартует шоу Кто хочет стать миллионером.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV главный режиссер проекта Светлана Шкробот рассказала о выборе ведущего, особенностях украинской адаптации формата и рассекретила фишку нашей версии шоу.

— Были ли вы причастны к выбору ведущего? Как Стас Боклан справляется со своей ролью?

— Пригласить Станислава Боклана ведущим – было идеей канала. Мы всей командой участвовали в трактах ведущего, и уже на этом этапе поняли, что Стас — максимально правильный выбор. Он очень харизматичный, обаятельный, достаточно строгий и проницательный ведущий. И искренне желает участникам победы, поддерживает их в раздумьях. Очень часто наши участники размышляют в правильном направлении, но не слушают свою интуицию.

– Расскажите о специфике работы над проектом. Меняли ли что-то формате?

— Специфика форматных шоу в том, что мы не можем их менять – только адаптировать под наши реалии по содержанию. Но кое-что мы все же сломали – и это представление британских форматников о процессе производства. Вместе с каналом наша команда постоянно на связи с ними.

Британцы очень беспокоились по поводу того, что у нас мало времени. Мы в рекордные сроки вошли в подготовительный процесс съемок и продумали декорации. Форматчики все время удивлялись, как быстро мы все делаем, не верили, что через два месяца мы сможем пройти весь подготовительный цикл. Еще никто в мире не запускался настолько быстро.

На самом деле, это самый короткий период предпродакшна и на моем опыте работы на телевидении. Мы буквально за считанные дни построили декорации, установили свет, дальше всего полдня репетиции с камерами, программой, нашим ведущим и уже в тот же день мы записали первую программу. Для британцев, даже с их многолетним опытом – это нечто уникальное, они были в шоке!

Конечно, мы старались сделать максимально все для того, чтобы и они были довольны, и чтобы нас устраивал результат. Мне кажется, все получилось, потому что уже в первый день у нас были хорошие участники и Стас за полдня нашего прогона вжился в свою роль ведущего. Каждый раз, когда входит очередной участник, мы думаем: Ну что, может, вот это наш будущий миллионер?

— Количество вопросов одинаковое как в британском варианте, так и в нашем?

— Да. Правила те же самые, у нас 15 вопросов. Также есть две гарантированные суммы и четыре подсказки. Кроме этого, есть звонок другу, есть 50 на 50, помощь группы поддержки и новая для нашей страны подсказка – это замена вопроса. Даже так можно.

В украинских версиях формата прошлых лет такого еще не было. Эта подсказка, конечно, тоже не дает никаких гарантий. С одной стороны, человек сомневается в правильности своих размышлений и может просто заменить вопрос. Но не факт, что новый, который предложит компьютер вместо этого, окажется легче для игрока. В этом случае решает не только знание, но и удача. По моему мнению, эта опция делает игру еще более интригующей.