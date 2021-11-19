29 листопада о 20.20 на телеканалі ICTV стартує шоу Хто хоче стати мільйонером, в якому учасники демонструватимуть свої знання у боротьбі за головний грошовий приз.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV шеф-редакторка проекту Олександра Музичук привідкрила завісу зйомок та розповіла, як обирали учасників для шоу та як створювали запитання.

— Чи багато анкет ви отримали для участі в шоу?

— Анкети на участь у шоу продовжують сипатись досі, їх дуже багато. В перші три дні ми вже отримали близько 300 анкет і кастинг-відділ навіть не встигав усі обробити, тому що у нас було досить мало часу на підготовку. Але ми сподіваємося, що всі ці люди потраплять на інші сезони проекту.

– Як відбирали учасників?

Учасники проходять кілька відборів, це не тільки інтерв’ю. Вони проходять тести, де ми дивимося на їхні інтелектуальні здібності й на здатність розмірковувати логічно. Нам цікаво подивитись, як людина відповідає. Всі питання ми створювали таким чином, щоб людина могла спиратися на свій досвід, на свої знання й дійти логічно до тієї чи іншої відповіді.

Перший рівень запитань у нас зазвичай дуже легкий. Перші три – гумористичні, щоб учасник зміг розслабитись і зрозуміти, що тут всі свої, все спокійно. Вони вартують 100, 500 грн, які можна спокійно заробити і відчути впевненість у собі. Потім рівень складності збільшується, але ми сподіваємося, що хтось таки подолає цю 15-ту сходинку (мільйон) і дасть правильну відповідь.

Мені здається, у нас в Україні дуже розумні люди. Щодня учасники нас дійсно дивують, у них дуже неочікувані сфери інтересів і знань. Українці – розумна нація, і ми дуже хочемо дати мільйон найрозумнішому.

— Чи залучаєте експертів до створення запитань?

— У нас велика команда. Ми намагаємося підходити до запитань таким чином, щоб це було логічно та цікаво. У команді ми щодня надсилаємо якісь факти одне одному, якісь нові штуки, ми самі дуже любимо грати в цю гру. Навіть вночі ми можемо обмінюватися ідеями і новою інформацією.

Дуже круто, що такий проект взагалі повернувся в Україну, і класно, коли людина може виграти гроші завдяки своїм знанням.

— Які наймолодші та найстарші учасники брали участь у шоу?

— Для участі в шоу ми відбираємо учасників старше 18 років. У нас було дуже багато претендентів різних вікових категорій. Найстаршим учасникам, здається, 57 і 68 років. Це цікаво, тому що у кожного віку свої пріоритети, свої знання. Деякі прості для молоді запитання можуть здатися складними людям поважного віку, і навпаки.