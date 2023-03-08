Український актор Тарас Цимбалюк розповів, що війна змінила у його повсякденному житті та як він бореться зі стресом.

– Моє сьогодення повністю змінилося. Враження, що ти живеш в іншій реальності. Щодня скануєш те, що показують на телеканалах, і відштовхуєшся в ухваленні якихось рішень від новин, – зізнався Тарас Цимбалюк за лаштунками проекту єПитання, яке Новий канал покаже вже з 13 березня.

Актор має кілька способів боротьби зі стресовими ситуаціями.

– Я займаюся спортом, щоб відволіктися. Але водночас помітив, що під час стресу їм дуже багато солодкого. Якось з’їв величезну пачку еклерів, в якій було п’ять чи шість штук. Таке в моєму житті вперше. Раніше для мене забагато було з’їсти навіть два еклери. І мені навіть могло бути погано від такої кількості солодкого. А от зараз – навпаки.

Тарас має ще один метод, як відвернути увагу від тривожних новин хоча б на кілька годин.

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