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Таке у мене вперше: Тарас Цимбалюк зізнався, чим грішить під час стресу

8 Березня 2023, 16:40
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Тарас Цимбалюк
Джерело: Новий канал

Український актор Тарас Цимбалюк розповів, що війна змінила у його повсякденному житті та як він бореться зі стресом.

– Моє сьогодення повністю змінилося. Враження, що ти живеш в іншій реальності. Щодня скануєш те, що показують на телеканалах, і відштовхуєшся в ухваленні якихось рішень від новин, – зізнався Тарас Цимбалюк за лаштунками проекту єПитання, яке Новий канал покаже вже з 13 березня.

Актор має кілька способів боротьби зі стресовими ситуаціями.

– Я займаюся спортом, щоб відволіктися. Але водночас помітив, що під час стресу їм дуже багато солодкого. Якось з’їв величезну пачку еклерів, в якій було п’ять чи шість штук. Таке в моєму житті вперше. Раніше для мене забагато було з’їсти навіть два еклери. І мені навіть могло бути погано від такої кількості солодкого. А от зараз – навпаки.

Тарас має ще один метод, як відвернути увагу від тривожних новин хоча б на кілька годин.

Зараз дивляться

– Ще я відволікаюся кінематографом. Але дивлюся фільми не лише для настрою. Для мене похід у кінотеатр або перегляд стрічки вдома – це акторська мініскарбничка. Завжди намагаюся дивитися всі новинки, які вийшли у прокат, – додає актор.

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Теги
Війна в Україні Тарас Цимбалюк
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