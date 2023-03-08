Украинский актер Тарас Цимбалюк рассказал, что война изменила в его повседневной жизни и как он борется со стрессом.

– Моя жизнь полностью изменилась. Впечатление, что ты живешь в другой реальности. Ежедневно сканируешь то, что показывают на телеканалах, и отталкиваешься в принятии каких-то решений от новостей, – признался Тарас Цимбалюк за кулисами проекта єПитання, который Новый канал покажет уже с 13 марта.

У актера есть несколько способов борьбы со стрессовыми ситуациями.

– Я занимаюсь спортом, чтобы отвлечься. Но при этом заметил, что во время стресса ем очень много сладкого. Как-то съел огромную пачку эклеров, в которой было пять или шесть штук. Такое в моей жизни впервые. Раньше для меня много было съесть даже два эклера. И мне даже могло быть плохо от такого количества сладкого. А вот сейчас – наоборот.

У Тараса есть еще один метод, как отвлечься от тревожных новостей хотя бы на несколько часов.

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