Ресторатор та суддя проєкту МастерШеф Володимир Ярославський розповів про кулінарну дипломатію, показ України через їжу, а також продаж кулінарної книги для благодійності.

На початку червня в кулінара запланована благодійна вечеря в Празі на рівні послів за підтримки МЗС. Кулінар зазначає, що через їжу найпростіше достукатися до людей, оскільки майже кожен із нас вживає її тричі на день.

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– Мета – через їжу показати всьому світу, хто ми, українці… Через їжу ми можемо показати втрачені можливості, наприклад, Херсон та Нова Каховка вирощували спаржу, – зазначає Ярославський.

Володимир каже, українська кухня може багато розповісти про наш народ. Наприклад, що ми винахідливі, можемо з будь-якої дрібниці зробити смачну страву, а ще – що ми сильні.

– Наш рівень у кулінарії вже набагато вищий, ніж у Європі. І ми можемо це вже зараз показати , – наголосив ресторатор.

Перед повномасштабною війною Володимир разом із іншою суддею МастерШеф Ольгою Мартиновською написав книгу рецептів. Також вони зробили електронну версію, гроші з продажу якої йдуть на благодійність.

– Під час війни ми зрозуміли, що треба збирати гроші на щось. Ми вирішили збирати 1 млн грн на Охматдит. Вже зібрали 1,5 млн грн благодійними електронними книжками. Ми переклали її англійською, і зараз йдуть гроші звідти, – сказав Ярославський.

Каже, якщо книга продаватиметься й надалі, купуватимуть обладнання для лікарень. Є запити, фонди, які кажуть, наприклад, нам потрібні морозильники, таке-то обладнання тощо.

Фото: Володимир Ярославський