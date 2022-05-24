Ресторатор и судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский рассказал о кулинарной дипломатии, показе Украины через еду, а также продаже кулинарной книги для благотворительности.

В начале июня у кулинара запланирован благотворительный ужин в Праге на уровне послов при поддержке МИД. Кулинар отмечает, что через еду проще всего достучаться до людей, поскольку почти каждый из нас употребляет пищу три раза в день.

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— Цель — через еду показать всему миру, кто мы, украинцы… Через еду мы можем показать потерянные возможности, например, Херсон и Новая Каховка выращивали спаржу, — отмечает Ярославский.

Владимир говорит, украинская кухня говорит о нашем народе то, что мы изобретательны, что мы можем из любой мелочи сделать вкусное блюдо и что мы сильные.

— Наш уровень в кулинарии уже намного выше, чем в Европе. И мы можем это уже показать сейчас, — отметил ресторатор.

Перед полномасштабной войной Владимир вместе с другим судьей МастерШеф Ольгой Мартыновской собрал книгу рецептов. Также они сделали электронную версию, деньги с продажи которой идут на благотворительность.

— Во время войны мы поняли, что нужно собирать деньги на что-то. Мы решили собирать 1 млн грн на Охматдет. Уже собрали 1,5 млн грн благотворительными электронными книгами. Мы перевели ее на английский язык, и сейчас идут деньги от туда, — сказал Ярославский.

Говорит, если книга будет продаваться и дальше, будут покупать оборудование для больниц. Есть запросы, фонды, которые говорят, например, нам нужны морозильники, такое-то оборудование и так далее.

Фото: Владимир Ярославский