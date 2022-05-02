Суддя кулінарного проєкту Мастер Шеф Ольга Мартиновська розповіла, чим займається під час війни.

За словами Ольги, вона займається тим, чим вміє найкраще – готує та намагається все це направити в потрібне русло.

Мартиновська сказала, що особливо не планувала виїжджати за кордон, проте наразі вона в Празі, де організовує ярмарки – готує та продає українські страви.

– Завдяки силі Instagram, публічності, певної візитки у моїх електронних листах, тому, як мені здається, мені вдалося це зробити… Основний потік грошей був спрямований на покупку життєво необхідних ліків. Я сама возила їх до Львова, а далі волонтери вже передавали в руки тим людям, які цього потребували. Саме цивільним людям, – наголосила Ольга.

Зараз каже, що ситуація з медикаментами в Україні стала кращою, тому обирає інший напрямок і профіль. За словами Ольги, вона дізналася про жінку Вікторію та двох близнюків, які втратили батька.

– Мене це зачепило, одразу в Instagram закинула, люди почали допомагати. Вона вже пише, що все є, нічого не треба, єдина потреба – матеріальна. У мене з’явилася мрія тепер благодійними вечерями та ярмарками зібрати їй на маленьке власне житло, – зізналася Мартиновська.

Фото: Ольга Мартиновська