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Мене це зачепило: суддя МастерШеф Мартиновська про те, як долучається до перемоги

2 Травня 2022, 09:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Мене це зачепило: суддя МастерШеф Мартиновська про те, як долучається до перемоги

Суддя кулінарного проєкту Мастер Шеф Ольга Мартиновська розповіла, чим займається під час війни.

За словами Ольги, вона займається тим, чим вміє найкраще – готує та намагається все це направити в потрібне русло.

Мартиновська сказала, що особливо не планувала виїжджати за кордон, проте наразі вона в Празі, де організовує ярмарки – готує та продає українські страви.

– Завдяки силі Instagram, публічності, певної візитки у моїх електронних листах, тому, як мені здається, мені вдалося це зробити… Основний потік грошей був спрямований на покупку життєво необхідних ліків. Я сама возила їх до Львова, а далі волонтери вже передавали в руки тим людям, які цього потребували. Саме цивільним людям, – наголосила Ольга.

Зараз каже, що ситуація з медикаментами в Україні стала кращою, тому обирає інший напрямок і профіль. За словами Ольги, вона дізналася про жінку Вікторію та двох близнюків, які втратили батька.

– Мене це зачепило, одразу в Instagram закинула, люди почали допомагати. Вона вже пише, що все є, нічого не треба, єдина потреба – матеріальна. У мене з’явилася мрія тепер благодійними вечерями та ярмарками зібрати їй на маленьке власне житло, – зізналася Мартиновська.

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Фото: Ольга Мартиновська

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МастерШеф, Підтримка України
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