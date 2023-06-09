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Так може бути: Танчинець зізнався, чи чекали на нього в гримерці легковажні фанатки

9 Червня 2023, 16:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Сергей Танчинец

Лідер гурту Без обмежень Сергій Танчинець розповів про легковажних фанаток і зізнався, чи вживав алкоголь під час концертів.

Каже, стереотип про те, що на рок-музикантів у гримерках після виступів чекають прихильниці – не їхній випадок.

– Не знаю, на жаль, чи на щастя. Це стереотип, напевно, так може бути, але Без обмежень – це трохи про інше, – зазначає Сергій.

Відверто каже, доводилося виступати на концертах у стані алкогольного сп’яніння. Однак було це ще на початку творчої кар’єри, коли виступи відбувалися ще дуже рідко.

– Як правило, в такі моменти для музиканта це свято. Нарешті, не репетиція, а концерт. Звісно, що випивається алкоголь, а коли ти молодий, гарячий, можеш не контролювати свою дозу вживання. Так сталося, що ми бували доволі п’яні, – згадує Танчинець.

Додає, було важко й неприємно, коли ти намагаєшся контролювати свій вестибулярний апарат і водночас ще й співати.

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