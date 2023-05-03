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Познущався з держави та людей: Танчинець про скандального коміка Щегеля

3 Травня 2023, 16:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Сергій Танчинець

Соліст гурту Без обмежень Сергій Танчинець розповів про виїзд артистів за кордон під час війни. Зокрема, йшлося про скандального коміка Андрія Щегеля та інших чоловіків-артистів, які покинули Україну.

Танчинець каже, що не хейтить своїх колег, які виїхали з нашої країни, оскільки це суто їхнє життя, а тому нести за себе відповідальність вони будуть самі.

– Вони зробили такий вибір… Із Щегелем зрозуміло, цей познущався із держави та людей, які їздять туди-сюди, а ми дуже складно потім отримували виїзд від Мінкульту. Це дуже складна процедура, тож не може бути жодних поступок, – каже Сергій.

І додає, Щегель людина без совісті. Хореограф Влад Яма та інші виїхали раніше і якось допомагають Україні, а тому не здаються для нього такими, як скандальний комік.

Каже, через деякий час життя їм дасть свою оцінку і вони самі собі її дадуть, а тому – все попереду.

Не знає, чи повернуться вони в Україну, але якщо тут у них буде робота – швидше за все.

– Якщо в них там там дуже класно все вийде, то, може, й не повернуться. Але я собі не уявляю, як можна не повернутися… Жити все життя з відчуттям того, що ти покинув країну, і про це люди говорять. Мені здається, це ще важче, ніж повернутися та пережити тут важкі часи, – наголосив Сергій.

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