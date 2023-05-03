Соліст гурту Без обмежень Сергій Танчинець розповів про виїзд артистів за кордон під час війни. Зокрема, йшлося про скандального коміка Андрія Щегеля та інших чоловіків-артистів, які покинули Україну.

Танчинець каже, що не хейтить своїх колег, які виїхали з нашої країни, оскільки це суто їхнє життя, а тому нести за себе відповідальність вони будуть самі.

– Вони зробили такий вибір… Із Щегелем зрозуміло, цей познущався із держави та людей, які їздять туди-сюди, а ми дуже складно потім отримували виїзд від Мінкульту. Це дуже складна процедура, тож не може бути жодних поступок, – каже Сергій.

І додає, Щегель – людина без совісті. Хореограф Влад Яма та інші виїхали раніше і якось допомагають Україні, а тому не здаються для нього такими, як скандальний комік.

Каже, через деякий час життя їм дасть свою оцінку і вони самі собі її дадуть, а тому – все попереду.

Не знає, чи повернуться вони в Україну, але якщо тут у них буде робота – швидше за все.