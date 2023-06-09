Лидер группы Без обмежень Сергей Танчинец рассказал о легкомысленных фанатках и признался, употреблял ли алкоголь во время концертов.

Говорит, стереотип о том, что рок-музыкантов в гримерках после выступлений ждут поклонницы — не их случай.

— Не знаю, к сожалению или к счастью. Это стереотип, наверное, так может быть, но Без обмежень – это немного о другом, — отмечает Сергей.

Откровенно говорит, приходилось выступать на концертах в состоянии алкогольного опьянения. Однако было это еще в начале творческой карьеры, когда выступления происходили еще очень редко.

— Как правило, в такие моменты для музыканта это праздник. Наконец-то, не репетиция, а концерт. Конечно, что выпивается алкоголь, а когда ты молодой, горячий, можешь не контролировать свою дозу употребления. Так произошло, что мы бывали достаточно пьяны, — вспоминает Танчинец.

Добавляет, было тяжело и неприятно, когда ты пытаешься контролировать свой вестибулярный аппарат и при том еще петь.