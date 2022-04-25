Дружина російського музиканта Андрія Макаревича, Ейнат Кляйн, розповіла, як на початку повномасштабної війни в Україні рятувала батьків із Києва.

В інтерв’ю Ксенії Собчак вона зізналася, що напередодні 24 лютого стежила за новинами і була впевнена, що почнеться ескалація російських військ.

– Напередодні війни я дуже хвилювалась за батьків, бо вони в Києві. Я стежила за новинами, була дуже песимістично налаштована. Я була впевнена, що розпочнеться ескалація, що будуть удари та техніка, і все це буде. І вранці я побачила у новинах, що почалося. Все вже було зрозуміло після цього, і настрій упав униз. Але всю негативну енергію я направила на спецоперацію з порятунку батьків із Києва, – сказала вона.

За словами Ейнат, їй було непросто вивезти батьків з Києва. Ба більше, вони не вірили в можливий наступ, допоки російська ракета не прилетіла за кілометр від їхнього будинку.

– Це вимагало величезної кількості зусиль навіть із боку родичів. Мама у мене, як і бабуся з татом, звикли жити в дружбі народів. Вони не вірили взагалі в те, що можлива якась військова операція, що на Київ прилетять ракети, що добре було б заправити машину, купити якусь каністру гасу, гречки, умовно кажучи. Поки це все не почалося, поки на Київ за кілометр від будинку, де живуть батьки, не впала ракета. Це був великий шок для них, – сказала дружина Макаревича.

Ейнат додала, що з евакуацією її сім’ї допомогли єврейські ізраїльські організації Хадасса та Хабад.

Фото: Андрій Макаревич