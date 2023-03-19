19 березня свій день народження святкує легендарна українська поетеса Ліна Костенко. Їй виповнюється 93 роки.

Напевно, кожен громадянин України знайомий із творчістю Костенко. Якщо не знання віршів на пам’ять, то на слух – точно. Геніальні рядки: Не знаю я, що буде після нас, в які природа забереться шати. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлися або А й справді, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Усі вони належать саме їй.

Її вірші читають артисти, на честь неї проводять творчі вечори, а поезія Ліни лікує душі в такий важкий час для нас. Усе, що ми можемо побажати письменниці наразі – здоров’я, натхнення та перемоги України в повномашстабній війні з РФ.

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Також на честь дня народження поетеси, Факти ICTV підготували тест на знання творчості Ліни Костенко і пропонують вам його пройти.

Якщо ви провалили тест – не засмучуйтеся. У вас є чудова можливість ознайомиться з творчістю Ліни Костенко. Якийсь вірш для себе ви точно знайдете!