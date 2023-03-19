19 марта свой день рождения празднует легендарная украинская поэтесса Лина Костенко. Ей исполняется 93 года.

Наверняка, каждый гражданин Украины знаком с творчеством Костенко. Если не знание стихов на память, то на слух — точно. Гениальные строки: Не знаю я, що буде після нас, в які природа забереться шати. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлися или А й справді, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Все они принадлежат именно ей.

Ее стихи читают артисты, в честь нее проводят творческие вечера, а поэзия Лины лечит души в такое тяжелое время для нас. Все, что мы можем пожелать писательнице сейчас — здоровья, вдохновения и победы Украины в полномашстабной войне с РФ.

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Также в честь дня рождения поэтессы, Факты ICTV подготовили тест на знание творчества Лины Костенко и предлагают вам его пройти.

Если вы провалили тест — не расстраивайтесь. У вас есть отличная возможность ознакомится с творчеством Лины Костенко. Какой-то стих для себя вы точно найдете!